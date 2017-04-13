السلطات الأسترالية توافق علي بيع”ريو تينتو” فحم لشركة صينية

وافق مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية في أستراليا على صفقة بيع “ريو تينتو” لحصة ضخمة من أعمال الفحم التابعة لها مقابل 2.45 مليار دولار أمريكي لصالح إحدى الشركات الصينية.

وقالت شركة “Yancoal Australia” الخميس إن المجلس الذي يقدم مشورته للحكومة الفيدرالية مباشرة، أبلغها بعدم اعتراضه على الاستحواذ على “Coal & Allied Industries” التابعة لـ”ريو تينتو”.

وأضافت الشركة في بيانها، أن موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية جاءت نتيجة امتثالها لقواعد الحوكمة المتبعة في البلاد والتي تطبقها في كافة أعمالها الحالية.

ومع ذلك، ما زالت الصفقة التي كشف عنها في أواخر يناير/ كانون الثاني، بحاجة لموافقة المساهمين في “ريو تينتو” و”Yanzhou Coal Mining” المالكة لـ”Yancoal”.