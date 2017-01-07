السقاف رئيساً لمجلس إدارة بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت عن تعيين السيد محمد أحمد السقاف بالتزكية لمنصب رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت خلفاً للسيد/ عصام عبد المحسن المرزوق الذي شغل منصب الرئاسة من أبريل 2016 حتى استقالته بعد قرار تعيينه للمنصب الوزاري.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد عن ترحيبه بتعيين السقاف رئيسا لبورصة الكويت مؤكداً على أهمية الدور الذي لعبه منذ انضمامه إلى الشركة.

بدوره شكر السقاف مجلس الإدارة على ثقتهم العالية وعلى تصويتهم الذي أتى بالتزكية معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة في فريق الشركة وبدعم من هيئة أسواق المال.

وأكد على استمرار بورصة الكويت في تطبيق استراتيجيتها لتنمية السوق والعمل على أهدافها لبناء سوق مالي إقليمي رائد ومنافس يعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ويخدم اقتصاد دولة الكويت واقتصاد المنطقة بشكل عام.

والجدير بالذكر أن لدى السقاف خبرة تزيد عن 25 عام في مجالات استراتيجيات تطوير الشركات والاستثمارات، وكان يترأس لجنة المكافآت والترشيحات وعضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

وللسيد السقاف خبرة واسعة في التطوير العقاري وتأسيس المحافظ وتطوير المنتجات للسوق المالي، بالإضافة إلى خبرته القيادية في مجال إدارة التغيير المؤسسي وتطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر. شغل السقاف العديد من عضوية مجالس الإدارات في مجالات إدارة المشاريع والتصميم الهندسي والتطوير العقاري والاستثمار.

هذا وتقلّد السيد السقاف مناصب قيادية عدة في مسيرته المهنية بما فيها منصب رئيس تنفيذي لشركات استثمارية وعقارية. السقاف حاصل على شهادة هندسة صناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا لوس انجليس (USC) والقيادة الإدارية (Business Leadership) والأسس الإدارية المتطورة (Advanced Management Concepts) الخاصة في ماجستير إدارة الأعمال EMBA من كلية IMD في لوزان سويسرا.