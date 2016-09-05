السعودية وروسيا توقعان مذكرة مشتركة حول سوق النفط

وقعت السعودية وروسيا مذكرة مشتركة حول سوق النفط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة سعودية روسية لتحديد الإجراءات المطلوبة لاستقرار سوق النفط.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح:” نحتاج لتعاون الجميع لتحقيق استقرار أسعار النفط”.

وأضاف الفالح: هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار بالتعاون بين البلدين.

وبين أن الاتفاق مع روسيا يهدف لتشجيع الآخرين على المشاركة، مضيفا أنه متفائل بأن يتم التنسيق مع مختلف الأطراف في اجتماع الجزائر.

ومن جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، “إن السعودية وروسيا لديهما الثقل الاكبر في الأسواق، ونعمل من أجل تقليل التذبذب في الأسواق”.

وأضاف وزير الطاقة الروسي أنه تم مناقشة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المنشود.

وكانت رسالة الكترونية من وكالة العلاقات العامة التي تمثل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد نقلت بأن الفالح سيعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه “أمرا مهما”.

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