السعودية والإمارات تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية مع هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 86 رحلة أسبوعياً.

وخلال اجتماع بين الطرفين تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين.

يشار إلى أن طيران الإمارات أعلنت اليوم أنها تتفاوض مع السعودية لزيادة عدد الرحلات بين دبي و الرياض وجدة.

وتسير الناقلات الأربع الإماراتية (الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران) بالإضافة للناقلات السعودية (الخطوط السعودية وطيران ناس) مئات الرحلات أسبوعيا بين مختلف مطارات الدولتين.

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