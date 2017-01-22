السعودية: نسبة تعثر سداد قروض التمويل العقاري خلال 2016 لا تتجاوز 1 %

قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية والإعلام في البنوك السعودية، إن نسبة التعثر في سداد أقساط قروض التمويل العقاري خلال العام 2016 لا تتجاوز 1 % من إجمالي القروض العقارية الخاصة بالأراضي والمنازل.

وأوضح أن قرار “ساما” الخاص بالسماح للبنوك التجارية بمزاولة التمويل العقاري بزيادة الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري من 70 % إلى 85 % جاء بطلب من البنوك لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرة المواطن في تملك مسكن.

وأوضح انه من الصعب التنبؤ حالياً بحجم النمو المتوقع في محفظة التمويل العقاري؛ نتيجة لتغيير النسبة.

وقال حافظ، إن اشتراطات وخطوات الموافقة على طلب العملاء للحصول على تمويل عقاري هي نفس الخطوات المعمول بها في السابق، من حيث دراسة الوضع الائتماني للعميل والجدارة الائتمانية وتطبيق المعايير المعتادة في منح مثل هذا النوع من القروض.