“السعودية للكهرباء”: نتوقع بدء تخصيص أصول توليد الطاقة خلال عام

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أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء صالح العواجي، انطلاق البوادر الأولى لتخصيص أصول توليد الطاقة خلال فترة عام من الآن.

وبين أن اصول التوليد ستطرح للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، مشيرا الى اهتمام الصين بضخ استثمارات في قطاع الكهرباء السعودي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وزارية لاستكمال اجراءات التخصيص برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية على مراحل قادمة حسب ما تسمح به الظروف.

ومن جانب آخر أشار إلى تراجع الطلب على الكهرباء في السعودية بعد رفع الأسعار، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها الطلب على الكهرباء بتاريخ المملكة.

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Tags:السعودية للكهرباءصالح العواجيوزارة الطاقة
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