“السعودية للكهرباء” توقع مذكرات تفاهم مع شركات صينية ويابانية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إنها ستوقع يومي الأربعاء والخميس المقبلين 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية واليابانية المتخصصة،على النحو التالي:

1- مذكرة تفاهم مع شركة ( شنجهاي إلكتريك ) الصينية، مدتها ثلاث سنوات، وتهدف لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة وكذلك الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المستقل.

2- مذكرة تفاهم مع شركة ( كهرباء الصين ) بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، ومدتها سنتان ، لتمويل واستثمار وبناء وتشغيل وصيانة محطات للطاقة الكهربائية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية على أساس الإنتاج المستقل للطاقة.

3- مذكرة تفاهم مع شركة ( هواوي ) الصينية، ومدتها ثلاث سنوات، وذلك للتعاون في مجال الشبكات والعدادات الذكية ومجالات الطاقة الشمسية.

4- مذكرة تفاهم مع شركة ( ZTE ) الصينية، ومدتها ثلاث سنوات، للتعاون في مجال الاتصالات والشبكات والعدادات الذكية وكذلك مجالات الطاقة الشمسية بما فيها الاستثمار والتوطين وتوفير التمويل اللازم للمشاريع وتشمل مجالات التدريب في مجال الطاقة والاتصالات.

5- مذكرة تفاهم مع شركة ( كهرباء طوكيو ) اليابانية، ومدتها خمس سنوات، للتعاون في مجال إدارة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة بهدف إزاحة الأحمال وخفض الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع الطاقة.

6- مذكرة تفاهم مع شركة ( JGC CORPORATION ) اليابانية، ومدتها سنتان، لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من النفايات في المملكة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات اليابانية.

7- مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ( شركة ميتسوبيشي ) اليابانية، ومدتها سنتان، لتمويل واستثمار وبناء وتشغيل وصيانة محطات للطاقة الكهربائية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية على أساس الإنتاج المستقل للطاقة.

ويأتي ذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين واليابان.

وأشارت الشركة في بيانٍ لها اليوم على “تداول”، أن تاريخ سريان هذه المذكرات سيكون بتاريخ توقيعها، مبينةً أنه لن يترتب على توقيع هذه المذكرات أي التزامات على الشركة.

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