السعودية توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات يابانية

شهد منتدى ” الأعمال السعودي الياباني” المنعقد اليوم في العاصمة اليابانية في إطار زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات اليابانية تمثلت في الآتي:

1- اتفاقية إطارية في مجال تطوير مياه البحر.

2- مذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية.

3- مذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة.

4- مذكرة في صناعة البلاستيك.

5- مذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ.

6- مذكرة لإنتاج الأنابيب.

7- مذكرة في مجال الأعمال المالية.

و شهد المنتدى جلسة حوارية شارك فيها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ورئيس الهيئة العامة للترفيه خالد الخطيب والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وأدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان.

وتناولت الجلسة رؤية المملكة 2030 ومحاورها الاقتصادية والاستفادة التي ستتحقق من خلالها في زيادة الربحية بأقل المخاطر للشركات الأجنبية والفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة في العديد من المجالات المختلفة.

وأكد وزير التجارة والاستثمار أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والانتاج خارج حدوده ، والمملكة هي القاعدة الانسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الاوسط وافريقيا ، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة ، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

تعليقات

comments