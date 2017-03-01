السعودية تصدر أول رخصة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لـ “أرامكو”

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أول رخصة من نوعها في المملكة لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحد أشكال الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح لصالح شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” في محافظة طريف شمال المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المشروع مخصص للاستهلاك الذاتي لشركة أرامكو.

وقالت إن إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا المشروع يتم من خلال توربين هوائي في مشروع يمثل شراكة ناجحة بين شركة أرامكو وشركة جنرال إليكتريك، حيث تبلغ السعة الإنتاجية لهذا المشروع (2.75) ميغاواط، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لإمداد (250) منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل (19) ألف برميل نفطي سنوياً لإنتاج الكمية ذاتها من الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يمثل باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والتي من المزمع أن يبلغ إنتاجها للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (9500) ميجا واط من الكهرباء بحلول عام 2030م.

وأكدت الهيئة بأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة لراغبي الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.