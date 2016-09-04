السعودية ترفع سعر أكتوبر لشحنات الخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت “أرامكو السعودية” يوم الأحد إنها رفعت سعر أكتوبر تشرين الأول لشحناتها من الخام العربي الخفيف المتجهة إلى العملاء الآسيويين 0.90 دولار للبرميل عن سبتمبر أيلول إلى خصم قدره 0.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا 0.50 دولار للبرميل في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع الشهر السابق ليصبح عند خصم 4.75 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لبرنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر أكتوبر تشرين الأول أي بزيادة 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

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