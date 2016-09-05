السعودية ترفع سعر أكتوبر لشحنات الخام العربي الخفيف

رفعت أرامكو السعودية سعر أكتوبر لشحناتها من الخام العربي الخفيف المتجهة إلى العملاء الآسيويين 0.90 دولار للبرميل عن سبتمبر إلى خصم قدره 0.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام إلى شمال غرب أوروبا 0.50 دولار للبرميل في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق، ليصبح عند خصم 4.75 دولارات للبرميل عن المتوسط المرجح لبرنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر أكتوبر، أي بزيادة 0.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

فيما حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات أغسطس من خامها البحري عند 43 دولاراً للبرميل بزيادة 1.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

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