السعودية ترفع الرسوم على الوافدين

أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أنه سيتم مستقبلا إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجياً – والذي سيعطي دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.

وأضافت أنه سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين.

كما سيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تطبيق الرسوم في شهر يوليو من عام 2017 ، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس.

وقالت إن ذلك يأتي في اطار إصلاحات سيبدأ تطبيقها في عام 2017 وما بعده، مشيرة إلى أن سياسات العمل في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي، مع شبه انعدام القيود المفروضة على استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة.

وفيما يلي تفاصيل الرسوم وتاريخ بدء التطبيق: