السعودية: تدشين مسار تنويع مصادر الطاقة لإنتاج 3450 ميجاوات من الطاقة المتجددة

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المسار السادس ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يحمل اسم “تنويع مصادر الطاقة”.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبدالله يماني- حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية- أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصراً أساساً وفاعلاً ضمن مزيج الطاقة الوطني.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إدخال 3450 ميجاوات من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل 4% تقريباً من الطاقة المُنتجة حاليا، كطاقةٍ مُنتجَةٍ من المصادر الطبيعية، التي لا تنبعث منها مخلفاتٌ هيدروكربونية.

وأشار إلى أن استخدام تلك المصادر للطاقة، سيؤدي إلى تخفيض كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 8 ملايين طن سنوياً، كما سيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنوياً بحلول عام 2020م.

وأكد أن المبادرة ستسهم في توليد نحو 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية.