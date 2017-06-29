السعودية: بدء تطبيق رسوم المرافقين للعمالة الوافدة السبت القادم

تبدأ السعودية من السبت القادم 1 يوليو 2017 في تطبيق الرسوم على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، في تصريحات إعلامية، أن موعد تطبيق فرض الرسوم باق في موعده ولن يتغير.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وحسب صحيفة “الرياض” ستكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون “الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة”، والمرافقون “هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر”.

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