السعودية الـ4 عالمياً بانتشار الإنترنت

احتلت السعودية المركز الرابع عالميا من بين 147 دولة نامية، خلال العام الماضي 2015، من حيث انتشار الإنترنت في المنازل بنسبة 94 %، والمركز الـ 11 عالميا في عدد اشتراكات النطاق العريض للهاتف الجوال، إذ يوجد بها 111.67 اشتراكا لكل 100 نسمة، علاوة على المركز الـ76 عالميا من جهة انتشار النطاق العريض الثابت.

وتعد هذه النتائج من بين أفضل النتائج التي تحققت في العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته، لجنة النطاق العريض التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمعنية بالتنمية المستدامة ومقرها جنيف، التي تضم مختصين في مجال الاتصالات من أكثر من 50 بلدا، من بينهم، الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، ممثلا للسعودية، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

كما أشارت اللجنة التي تتبع للأمم المتحدة في تقريرها الذي من المقرر صدوره قبيل الاجتماع الـ14 للجنة في نيويورك غدا، إلى رؤية السعودية لعام 2030 للنهوض بالقطاع الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات ومراحل تنفيذ هذه الخطة.

وتفصيليا، حسبما جاء في التقرير، فقد تصدرت كوريا الجنوبية بنسبة 98.8 في المئة من حيث انتشار الإنترنت في المنازل، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 95.82 في المئة، ثم الإمارات ثالثا بنسبة 95.40 في المئة، والسعودية رابعا بنسبة 94 %، وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 89.50 في المئة، والبحرين في المركز السادس بنسبة 88.71 في المئة.

وجاء جدول انتشار الإنترنت في المنازل مخالفا للجداول الأخرى، إذ لم يتضمن ترتيب دول العالم كافة، مكتفيا بالدول النامية فقط، التي ضمَّت دولا مثل تركيا، التي جاءت في المركز الـ19 بنسبة 69.54 في المئة من امتلاك الأسر للإنترنت، وشيلي في الترتيب الـ28، والبرازيل في الترتيب الـ34، والصين في الترتيب الـ35 بنسبة 54.17 في المئة، وجنوب إفريقيا في الترتيب الـ41، والمكسيك في الترتيب الـ52، وإندونيسيا في الترتيب الـ53، والجزائر في الترتيب الـ60، والهند في الترتيب الـ82.