“الرياض”: 45 % نسبة الإنجاز بالمترو

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إن نسبة الإنجاز في مشروع مترو الرياض وصلت إلى 45 %، مشيراً إلى أن المشروع سوف يشهد تسارعاً في الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان إن أعمال تنفيذ المشروع متواصلة في 225 موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار في مختلف أرجاء المدينة.

وأشار إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تتوزع على كافة عناصر المشروع من إنفاق ومسارات ومحطات وغيرها.

وأضاف أنه تم حتى الآن إنشاء أكثر من 16 كيلو متراً من المسارات على سطح الأرض، وتركيب أكثر من 45 كيلو متراً من الجسور بواسطة 17 آلة لتركيب الجسور وبنسبة إنجاز بلغت 54 %، في الوقت الذي تم فيه إنهاء أعمال أكثر من 40 كيلو متراً من الأنفاق السطحية والعميقة بنسبة إنجاز بلغت 77 %، تشمل إنجاز معظم أعمال حفر الأنفاق العميقة بنسبة بلغت 98 %، عبر سبع آلات عملاقة لحفر الأنفاق.

وقال إن العمل يتواصل في تصنيع عربات القطارات ضمن المشروع، البالغ عددها 190 قطاراً، التي يجري تصنيعها خصيصاً للمشروع من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، وهم: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية.

وأشار إلى أنه جرى إنهاء أعمال تصنيع 41 قطاراً، في الوقت الذي تجري فيه الاختبارات اللازمة على القطارات التي اكتمل تصنيعها، تمهيداً للبدء في نقلها إلى الرياض في الربع الأول من عام 2017م.

وأضاف أن الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تواصل استكمال إعداد عدد من الدراسات الاقتصادية حول المشروع، ومن بينها دراسة حول تحديد قيمة تذاكر الركاب، وأخرى عن ضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام، ودراسة عن استراتيجية أمن منشآت ومرافق شبكة النقل العام.