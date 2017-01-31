الرئيس اللبناني يتوقع بدء إنتاج النفط في 2018

قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع أن تبدأ إنتاج النفط في 2018 على أن تودع إيراداته في صندوق ثروة سيادي.

وقال عون في اجتماع مع وفد من نقابة الصحفيين إن كل ما سيجري تحصيله سيكون لصالح الشعب اللبناني.

وأضاف أن الإيرادات ستستثمر في مشروعات للتنمية وتعهد بزيادة الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية المتهالكة في البلاد.

وأطلق لبنان أول جولة لتراخيص التنقيب وإنتاج النفط والغاز بعد تأخر ثلاث سنوات في خطوة لتطوير القطاع الذي تضرر جراء الأزمة السياسية.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل الأسبوع الماضي إن لبنان فتح خمس مناطق بحرية أمام تقديم العروض في أول جولة تراخيص.