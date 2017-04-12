الخطوط القطرية: لن يتم إطلاق طيران المها خلال الفترة الحالية

أكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أنه لن يتم إطلاق طيران المها في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية أو المنظورة.

وقال إن استضافة الدوحة المؤتمر والمعرض الإقليمي الثاني عشر للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ لأول مرة بالمنطقة تعكس مكانة مطار حمد الذي يُعتبر من أهم المطارات في العالم .

وأضاف الباكر أن الخطوط القطرية ستواصل زيادة وجهاتها وأسطولها في مجال الشحن الجوي، مبيناً أن هناك طلبيات كبيرة لطائرات الشحن بما يتناسب مع إستراتيجية الناقلة، خاصة أنها تحتل ثالث أكبر شركة في مجال الشحن الجوي في العالم.

وأشار إلى أن القطرية ستبدأ قريباً بإطلاق العمليات والبرامج الخاصة بالطيران الهندي، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات الداخلية في الشركة واستكمال كافة الموافقات الرسمية والحصول على شهادة النقل الجوي.