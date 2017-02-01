الرئيس التنفيذي لـ “اتصالات”: أسعار خدماتنا ليست مرتفعة

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قال صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات” أن اسعار الخدمات التي تقدمها الشركة بالسوق المحلي لا تعتبر مرتفعة.

وأوضح أن أسعار الخدمات تعتبر جيدة مقارنة بجودة ومستوى وسرعة الخدمات المقدمة ولاتعتبر مرتفعة نظراً لمستوى الخدمات وتكاليفها، مضيفاً ان الاسعار تعتبر مناسبة بحسب المعيار الدولي.

وذكر أن السوق المحلي في دولة الإمارات يسجل نمواً لكنه وصل إلى مرحلة التشبع، لافتاً إلى ان الشركة تعمل على خلق مجالات جديدة داخل السوق، مثل خدمة الاتصال الآلي بين الأجهزة، وخدمات البيانات، ومراكز البيانات، وإنترنيت الاشياء، إضافة إلى خدمات في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والنقل.

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Tags:اتصالاتتصريحخامات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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