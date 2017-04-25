تابعة لـ “إعمار”: ألغينا خطط إدراج أسهمنا في سوق دبي

قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إعمار للضيافة” التابعة لـ “إعمار العقارية” أن المجموعة ألغت خطط إدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وأشار إلى أن الإدراج العام خارج حسابات المجموعة حالياً، موضحاً أن المجموعة تركز في الوقت الحالي على خططها التوسعية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز أدائها الفندقي.

وأوضح خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي أن الشركة لديها 6 مشاريع فندقية جديدة سيتم تطويرها في دبي وأبوظبي ومصر، مبيناً أن الفنادق الجديدة تشمل ثلاث علامات تجارية، وهي “العنوان للفنادق والمنتجات” المتخصصة بالفنادق الفاخرة، و”فيدا للفنادق والمنتجعات العصرية”، و”روف للفنادق” من الفئة المتوسطة.

وبين أن المشاريع الجديدة تتضمن كلاً من “العنوان خور دبي”، و”العنوان ريزدنسز خور دبي” ضمن مشروع “خور دبي”، إضافة إلى مشروعي “العنوان شاطئ مراسي” و”العنوان ريزدنسز منتجع شاطئ مراسي” في مصر.

وذكر أن شركة “فيدا” ستتولى إدارة أربعة فنادق جديدة تتضمن “فيدا خور دبي”، و”فيدا مرسى دبي”، و”فيدا ريزدنسز مرسى دبي”، مشيراً إلى أن المجموعة ستتوسع في أبوظبي من خلال عقد إدارة لتشغيل “فيدا شاطئ جزيرة الريم”، و”فيدا ريزدنسز شاطئ جزيرة الريم” اللذين تطورهما “الدار العقارية”.

وأضاف أن الشركة لديها 10 فنادق، و3 وجهات للشقق الفندقية قيد التشغيل، إضافة إلى 26 مشروعاً تعمل على تطويرها حتى عام 2020.

وتوقع أن تكون إيرادات الشركة لعام 2017، مماثلة لإيرادات عام 2016 أو أن تفوق العام الماضي.