الذهب يواصل ارتفاعه خلال تعاملات اليوم

أبقى الذهب على مكاسبه خلال تعاملات الجمعة عقب بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الماضي بأقل من القراءة السابقة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1.1% على أساس سنوي، فيما أشارت القراءة الأولية إلى نموه 1.2%.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو 7.10 دولار إلى 1331.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت أسعار الذهب للتسليم الفوري 0.7% إلى 1331.3 دولار للأوقية، في الساعة 3:46 مساءً.

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