الذهب يواصل ارتفاعه خلال تعاملات اليوم

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أبقى الذهب على مكاسبه خلال تعاملات الجمعة عقب بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الماضي بأقل من القراءة السابقة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1.1% على أساس سنوي، فيما أشارت القراءة الأولية إلى نموه 1.2%.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو 7.10 دولار إلى 1331.7 دولار للأوقية، في تمام الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت أسعار الذهب للتسليم الفوري 0.7% إلى 1331.3 دولار للأوقية، في الساعة 3:46 مساءً.

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