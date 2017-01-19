الذهب يهبط دون 1200 دولار

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام أغلب العملات الرئيسية عقب تصريحات إيجابية حول آفاق اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1% إلى 1199.90 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.75% إلى 16.975 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.40% إلى 101.31 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغوطاً على أسعار السلع ومن بينها الذهب.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” الأربعاء إنها تتوقع رفع أسعار الفائدة لمرات قليلة كل عام، تزامناً مع استمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكي حتى بلوغ المعدل المحايد بحلول عام 2019.

وأضافت أنه في ظل تحقيق الاقتصاد لأهداف البنك المركزي سيكون من المناسب خفض مستوى الدعم الذي تقدمه السياسة النقدية بشكل تدريجي.