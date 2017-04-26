الذهب يغلق منخفضا

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وانتعاش أسواق الأسهم بالتزامن مع ترقب خطة “ترامب” الضريبية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.2% أو 3 دولارات إلى 1264.20 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.4% إلى 99.02 نقطة مما ضغط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

وتنتظر الأسواق تفاصيل مقترح “ترامب” لخفض الضرائب على الأفراد والشركات، حيث صرح وزير الخزانة بأنه سيشمل خفضا للضرائب على الشركات إلى 15% من 35%.

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Tags:الذهباوقيةمعادن
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