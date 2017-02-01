الذهب يغلق منخفضاً

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.3% أو 3.10 دولار إلى 1208.30 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.4% إلى 99.9 نقطة مما تسبب في ضغوط على السلع، ومن بينها المعدن الأصفر.

وتترقب الأسواق صدور قرار الفيدرالي بخصوص معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.50% و0.75% دون تغيير.