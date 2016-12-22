الذهب يغلق منخفضاً

share on:

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك رغم تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاماً التي لامسها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.2% أو 2.50 دولار إلى 1130.70 دولار للأوقية.

وتراجعت أيضاً العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.7% أو 10.8 سنت إلى 15.87 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% إلى 103.1 نقطة، بعدما لامس الثلاثاء الماضي 103.25 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2002.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  الذهب فوق أدنى مستوى في 4 أسابيع
Tags:اسهمالذهباوقيةسلع
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أسعار النفط

share
  • /

الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار

share on: