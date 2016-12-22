الذهب يغلق منخفضاً

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك رغم تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاماً التي لامسها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.2% أو 2.50 دولار إلى 1130.70 دولار للأوقية.

وتراجعت أيضاً العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.7% أو 10.8 سنت إلى 15.87 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% إلى 103.1 نقطة، بعدما لامس الثلاثاء الماضي 103.25 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2002.