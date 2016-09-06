الذهب يغلق مرتفعا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وقفزت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 2.1% أو بمقدار 27.30 دولار إلى 1354 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 18 أغسطس/آب الماضي.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.1% إلى 94.8 نقطة، مما تسبب في انتعاش الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل أغلب العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية أظهرت انخفاض مؤشر “ISM” لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 51.4 في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2010.

تعليقات

comments