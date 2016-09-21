الذهب يغلق مرتفعاً

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع ترقب بين المستثمرين لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 1% أو بمقدار 13.20 دولار إلى 1331.40 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.

 

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحوالي 0.2% إلى 95.8 نقطة، وهو ما هدأ الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

 

يأتي ذلك وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.25% و0.50% دون تغيير، ويليه المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك “يلين”.

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Tags:اوقيةذهبسلع
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