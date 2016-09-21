الذهب يغلق مرتفعاً

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية مع ترقب بين المستثمرين لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 1% أو بمقدار 13.20 دولار إلى 1331.40 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحوالي 0.2% إلى 95.8 نقطة، وهو ما هدأ الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

يأتي ذلك وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.25% و0.50% دون تغيير، ويليه المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك “يلين”.

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