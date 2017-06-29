الذهب يغلق متراجعا

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس بعد جلستين من المكاسب، وذلك رغم انخفاض الدولار على نحو واسع النطاق مقابل أغلب العملات الرئيسية، وانخفض الطلب على المعدن النفيس عقب بيانات اقتصاديية إيجابية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند التسوية بنسبة0% أو 3.30 دولار إلى 1245.80 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.4% إلى 95.3 نقطة.

كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 1.2%.

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