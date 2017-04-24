الذهب يغلق على انخفاض

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات الاثنين، على خلفية هدوء مخاوف المستثمرين حيال الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعد نجاح مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون” في تجاوز الجولة الأولى.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.9% أو 11.60 دولار، وأغلقت عند 1277.50 دولار للأوقية، بعدما تراجعت خلال الجلسة إلى 1266 دولارا.

يأتي ذلك رغم انخفاض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.8% إلى 99.17 نقطة.

وتعرضت الملاذات الآمنة بشكل عام إلى ضغوط بعد أن أظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية تأهل مرشح حركة “السير إلى الأمام” إيمانويل ماكرون إلى الجولة الثانية، ليواجه مرشحة أقصى اليمين “مارين لوبان” في السابع من مايو/أيار.