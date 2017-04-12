الذهب يغلق على ارتفاع

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الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء، لتستقر قرب أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المسيطرة على المشهد العالمي في الآونة الأخيرة، وهو ما عزز من الطلب على الملاذات الآمنة.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.3% أو 3.90 دولار إلى 1278.10 دولار للأوقية، لتسجل أعلى إغلاق لها منذ  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للجلسة الثانية على التوالي.

 

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 100.76 نقطة.

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Tags:الذهباوقيةمعادن
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