الذهب يغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء، لتستقر قرب أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المسيطرة على المشهد العالمي في الآونة الأخيرة، وهو ما عزز من الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.3% أو 3.90 دولار إلى 1278.10 دولار للأوقية، لتسجل أعلى إغلاق لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للجلسة الثانية على التوالي.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 100.76 نقطة.