الذهب يغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري غداً.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.4% أو بمقدار 5.70 دولار إلى 1317.10 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 95.6 نقطة، وهو ما قلص الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

ومن المنتظر غداً صدور تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 186 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب وانخفاض معدل البطالة إلى 4.8% من 4.9%.

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