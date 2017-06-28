الذهب يغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء تزامناً مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم بسبب هجوم سيبراني عالمي، وتأجيل مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون الرعاية الصحية، مما أثار شكوك حول قدرة الرئيس “دونالد ترامب” على تمرير سياساته الاقتصادية التحفيزية.

وارتفعت العقود المستقبلية للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو 2.2 دولار عند التسوية، لتغلق عند 1249.10 دولار للأوقية.

يأتي هذا بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ عام، بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” إلى أن البنك قد يبدأ في خفض برنامجه للتيسير الكمي هذا العام، وذلك على الرغم من إشارة البنك في وقت لاحق إلى أن تصريحات “دراجي” أسيئ تفسيرها.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة مكونة من 6 عملات رئيسية – بنسبة 0.35% إلى 96.055 نقطة.