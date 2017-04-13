الذهب يغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، بدعم من انخفاض الدولار عقب تصريحات للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أشار خلالها إلى أن الدولار أصبح قوياً أكثر مما ينبغي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.8% أو 10.40 دولار إلى 1288.50 دولار للأوقية، لتسجل أعلى إغلاق لها منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال مقابلة أجرتها معه “وول ستريت جورنال” قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إن قيمة العملة الأمريكية تستمر في الارتفاع بأكثر مما ينبغي، مشيراً إلى أنه يفضل أن يُبقِي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.24% إلى 100.54 نقطة، مما خفف من الضغوط على السلع ومن بينها المعدن الأصفر.