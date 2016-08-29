الذهب يغلق على ارتفاع هامشي

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ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تداولات الاثنين وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب تصريحات رئيسة الفيدرالي “جانيت يلين”.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بأقل من 0.1% أو بمقدار 1.20 دولار إلى 1327.10 دولار للأوقية بعد خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%.

 

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بحوالي 0.1% إلى 95.5 نقطة، وهو ما تسبب في ضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

 

كانت رئيسة الفيدرالي “يلين” قد صرحت نهاية الأسبوع الماضي في “جاكسون هول” بأن الأجواء المناسبة لرفع الفائدة قريباً قد زادت، مشيرةً إلى أن أداء سوق العمل قوي وأن معدل التضخم سوف يرتفع نحو المستهدف في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

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Tags:الذهباوقيةسلع
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