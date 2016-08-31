الذهب يسجل أول خسائر شهرية منذ مايو

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب بيانات اقتصادية عززت التكهنات برفع وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.4% أو بمقدار 5.10 دولار إلى 1311.40 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر خسائر شهرية بنسبة 3.4% في أغسطس/آب هي الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

يأتي ذلك مع تزايد التكهنات في الأسواق بإمكانية اتخاذ الفيدرالي قرار رفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، وأظهرت بيانات صادرة اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي 177 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الجاري، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 175 ألفاً.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بأقل من 0.1% إلى 96.1 نقطة، وهو ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.