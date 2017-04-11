الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتوترات جيوسياسية حيال روسيا وكوريا الشمالية بالإضافة إلى عدم اليقين إزاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 1.6% أو 20.30 دولار إلى 1274.20 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 100.6 نقطة مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

وأقبل المستثمرون على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد تحركات للبحرية الأمريكية قبالة كوريا الشمالية بالإضافة إلى التوترات بين موسكو وواشنطن بسبب الهجمة الصاروخية في سوريا.