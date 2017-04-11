الذهب يسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر

share on:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وتوترات جيوسياسية حيال روسيا وكوريا الشمالية بالإضافة إلى عدم اليقين إزاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 1.6% أو 20.30 دولار إلى 1274.20 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 100.6 نقطة مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

 

وأقبل المستثمرون على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد تحركات للبحرية الأمريكية قبالة كوريا الشمالية بالإضافة إلى التوترات بين موسكو وواشنطن بسبب الهجمة الصاروخية في سوريا.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "أوبك" لابد من تعاون جميع الدول المنتجة للنفط
Tags:اسعارالذهبمعادن
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

أسعار النفط تقلص خسائرها بالتزامن مع تراجع الدولار

share
  • /

النفط يقلص خسائره عقب أنباء قرب امتثال روسيا لاتفاق خفض الإنتاج

الذهب يرتفع متجاهلاً تصريحات “يلين”

النفط يتراجع وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة

share on: