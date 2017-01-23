الذهب يسجل أعلى إغلاق في شهرين

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الاثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية ومخاوف المستثمرين حيال سياسات “ترامب”.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.9% أو 10.70 دولار إلى 1215.60 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية– بنسبة 0.4% إلى 100.2 نقطة مما قلل الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

 

وساد ترقب حذر في الأسواق عقب تولي “ترامب” رئاسة أمريكا رسمياً وقرر اليوم انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ.

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Tags:الذهباوقيةسلع
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