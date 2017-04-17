الذهب يسجل أعلى إغلاق في خمسة أشهر ونصف

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أرتفعت اسعار الذهب خلال تداولات الاثنين وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الأمر الذي دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند التسوية بنسبة 0.3% أو 3.40 دولار إلى 1291.90 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.4% إلى 100.1 نقطة مما خفف الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن الأصفر.

وفي تصريحات لـ”بي بي سي”، قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي “هان سونج ريول” إن بلاده ربما تنفذ تجربة صاروخية بشكل أسبوعي وشهري وسنوي.

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Tags:اسعارالذهبمعادن
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