الذهب يسجل أعلى إغلاق في أكثر من أسبوع

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تداولات الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي تزامناً مع قلق المستثمرين بشأن قرارات “ترامب” الأخيرة وتراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1.3% أو 15.40 دولار إلى 1211.40 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 23 يناير/كانون الثاني، وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية خلال يناير/كانون الثاني بنسبة 5.2% هي الأكبر منذ يونيو/حزيران 2016.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية– بنسبة 0.1% إلى 99.6 نقطة، مما قلل من الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.