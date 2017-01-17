الذهب يرتفع ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر

ارتفعت أسعار الذهب، للجلسة السابعة على التوالي، تزامناً مع تنامي المخاوف إزاء السياسات المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” إلى جانب مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.20% إلى 1210.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وأطول سلسلة مكاسب منذ ذلك الحين.

فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.15% إلى 16.955 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:44 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 101.09 نقطة، وعادة يشكل انخفاض العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على أسعار السلع.

ويترقب المستثمرون اليوم، كلمة رئيسة الوزراء البريطانية حول خطط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع توقعات بإعلانها مغادرة السوق الأوروبي الموحد والسعي صوب علاقة تجارية جديدة، كما يترقب المستثمرون أيضاً نهاية هذا الأسبوع تنصيب “دونالد ترامب” رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.