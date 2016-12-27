الذهب يرتفع وسط انخفاض حجم التداولات

ارتفعت أسعار الذهب وسط انخفاض حجم التداولات، ومع توقعات باستمرار التعاملات في نطاق ضيق هذا الأسبوع حال لم تطرأ أي تغيرات غير متوقعة على الساحة العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.6% إلى 1140.5 دولار للأوقية، لكن المعدن النفيس ظل قرب أدنى مستوياته منذ فبراير/ شباط، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.3% إلى 15.96 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- هامشياً بنسبة 0.1% إلى 103.06 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغوطاً على السلع.

ويتوقع محللون أن تتوجه أنظار المستثمرين قبل الرهان على الذهب إلى آفاق الدولار الأمريكي وبيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، إلى جانب عناصر أخرى مثل الإرهاب وتوتر العلاقات الصينية الأمريكية.