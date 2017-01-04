الذهب يرتفع تزامناً مع استقرار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب هامشياً مع ترقب الأسواق لصدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تزامناً مع استقرار الدولار الذي حقق مكاسب قوية بالأمس مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.1% إلى 1163.1 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.2% إلى 16.44 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع استقرار مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- عند 103.21 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغوطاً على السلع ومن بينها الذهب، فيما يشكل التراجع تخفيفاً لهذه الضغوط.

ورغم بلوغ مؤشر الدولار مستوى 103.82 نقطة الثلاثاء، إلا أن المعدن النفيس أغلق عند 1162 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون اليوم تفاصيل اللقاء الأخير لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيصدر محضر الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي وتم خلاله رفع أسعار الفائدة إلى النطاق بين 0.5% و0.75% بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير إلى أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية ثلاث مرات بدلاً من مرتين خلال العام الجديد، وهو ما قد يشكل ضغوطاً قوية على السلع لا سيما الذهب.