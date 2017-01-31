الذهب يرتفع بفعل تراجع أسواق الأسهم

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة تزامناً مع خسائر الأسهم العالمية بفعل عدم اليقين إزاء نهج الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.50% إلى 1202.10 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.25% إلى 17.195 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار 0.02 نقطة إلى 100.41 نقطة، وفي حال ارتفاع قيمة العملة الأمريكية فإن ذلك يشكل ضغطاً على أسعار الذهب بينما يمثل الانخفاض دعماً للمعدن النفيس.

وانخفضت الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الإثنين مسجلة أكبر تراجع يومي لها هذا العام، وجاء ذلك عقب خسائر الأسهم الأوروبية خلال جلسة أمس، فيما واصلت الأسهم اليابانية خسائرها لليوم الثاني على التوالي.

وتترقب الأسواق عن كثب قرار لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بشأن سعر الفائدة، مع توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.50% و0.75% دون تغيير.