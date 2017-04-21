الذهب يتراجع مع ترقب الانتخابات الفرنسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم برغم تزايد التوترات المحيطة بالانتخابات الفرنسية المقبلة التي تزيد الطلب عليه كملاذ آمن، حيث تصدرت المخاوف الأمنية المشهد بعد مقتل شرطي فرنسي أمس قبل أيام من سباق الرئاسة في فرنسا.

وتشير استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى ستجرى على مرحلتين تبدأ يوم الأحد إلى أن كلا من اليمين المتطرف والمرشحين اليساريين على قدم المساواة.

وسجلت أسعارالعقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران انخفاضا بنسبة 0.19% إلى 1281.40 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:50 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي لولاية “دالاس” روبرت كابلان يوم الخميس إنه لا يزال هناك إمكانية لارتفاعين آخرين فى أسعار الفائدة هذا العام ولكن البنك المركزي الأمريكي لديه المرونة للانتظار ورؤية كيف سيعمل الاقتصاد.

وارتفعت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأمريكية بمقدار 10 آلاف طلب إلى 244 ألفًا الأسبوع الماضي.