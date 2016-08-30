الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع أمس بعد تصريحات أدلى بها عدد من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التكهنات برفع أسعار الفائدة الأميركية عاجلاً وليس آجلاً، وهو ما أثر سلباً على الدولار.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين يوم الجمعة خلال اجتماع للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بولاية وايومنج: إن تحسن الاقتصاد وسوق العمل في الأشهر الأخيرة عزز مبررات رفع أسعار الفائدة.

ولامس سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1314.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش سجل المعدن 1318.66 دولاراً للأوقية منخفضاً 0.2 بالمئة.

وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر أربعة دولارات إلى 1321.90 دولاراً للأوقية.

واقتفت تقلبات الذهب أثر تذبذب الدولار. وبددت العملة الأميركية مكاسبها عقب كلمة يلين نظراً لأنها لم تعط أي إشارة على رفع وشيك للفائدة. لكن الدولار تعافى مع إعادة تقييم المتعاملين لكلماتها، وبعدما قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ستانلي فيشر إن البنك لا يزال في طريقه لرفع الفائدة هذا العام.

ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائداً بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.55 دولاراً للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أكثر من ثمانية أسابيع عند 18.36 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1074.80 دولاراً للأوقية بعدما كان أكبر الخاسرين بين المعادن النفيسة الرئيسة الأسبوع الماضي، في حين انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 684.22 دولاراً للأوقية.

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