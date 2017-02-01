الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوع بضغط من ارتفاع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، ومع ترقب المستثمرين لصدور بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.15% إلى 1206.80 دولار للأوقية، بعدما أغلقت أمس عند 1211.40 دولار وهو أعلى مستوى لها في أسبوع.

فيما تراجعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.20% إلى 17.505 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 99.75 نقطة، وهو ما شكل ضغطاً على أسعار السلع.

وارتفعت أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين مستفيدة من مخاوف المستثمرين إزاء سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، فيما تمكن المعدن النفيس من تحقيق مكاسب شهرية هي الأفضل منذ يونيو/ حزيران بنسبة 5.5%.