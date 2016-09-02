الذهب يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، واتجهت لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات حول توقيت وإمكانية رفع أسعار الفائدة على الدولار.

وتصدر اليوم في الولايات المتحدة بيانات هامة حول عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأكبر في العالم خلال شهر أغسطس والتي تعد بمثابة مؤشر رئيسي على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وخضع المعدن النفيس لضغوط هبوطية منذ منتصف الشهر الماضي مع تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر الجاري، حيث تأثر الذهب سلباً بالأنباء التي عززت من قيمة الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 95.75 نقطة ، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 1314.6 دولار للأوقية متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، فيما تراجعت الفضة بنسبة 0.04% إلى 18.935 دولار للأوقية.

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