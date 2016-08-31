الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة خلال أغسطس

يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة شهرية له منذ مايو/ أيار الماضي مع تزايد التكهنات لدى المستثمرين برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وستكون هذه هي أول خسارة تسجل خلال أغسطس/ آب منذ عام 2009 حيث لم يشهد هذا الشهر خسائر للمعدن النفيس منذ 7 سنوات، حيث يتزايد الطلب على الذهب مع موسم الزواج والمهرجانات في الهند التي تعد أكبر مستهلك بجانب الصين.

ويتعرض الذهب لضغوط بفعل التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، ألمحوا خلالها إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتعزيز قيمة الدولار هذا العام.

وقال نائب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “ستانلي فيشر” الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية الواردة ستحدد مسار الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، في إشارة إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب صدوره يوم الجمعة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.05% إلى 1315.8 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 0.7% إلى 18.810 دولار للأوقية.

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