الذهب فوق أدنى مستوى في 4 أسابيع

استقر الذهب أمس ليقبع فوق أدنى مستوى في 4 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار .وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1323.91 دولاراً للأوقية في أواسط التعاملات بعدما لامس أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 1317.46 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع. وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1327.20 دولاراً . وارتفعت الفضة 0.7% إلى 18.63 دولاراً للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوى لها في 8 أسابيع عند 18.46 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.