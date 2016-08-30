الذهب عند ادنى إغلاق منذ يونيو

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وترقب المستثمرين لرفع وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.8% أو بمقدار 10.60 دولار إلى 1316.50 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ يونيو/حزيران الماضي.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.5% إلى 96.1 نقطة، وهو ما تسبب في ضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

كان نائب رئيسة الفيدرالي “ستانلي فيشر” قد أوضح اليوم أن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في الفترة المقبلة هي ما ستحدد رفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول من عدمه.

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